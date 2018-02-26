Житель Кировской области застрелил девушку, отказавшуюся пить с ним

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Котельничского района Кировской области, который обвиняется в том, что застрелил девушку, не пожелавшую распивать с ним алкоголь, сообщило региональное управление СК России.

"Вечером 15 декабря 17-летняя девушка находилась в компании двух молодых людей, где последние распивали спиртное. Нетрезвый 22-летний обвиняемый предложил потерпевшей выпить спиртного, однако девушка отказалась. Тогда молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, достал незарегистрированное охотничье ружье, зарядил в него патрон и прицельно произвел выстрел в область шеи девушки. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что после произошедшего обвиняемый и очевидец вывезли тело в поле и закопали в снег, а ружье молодой человек выкинул в реку. Тело девушки вскоре было обнаружено, и следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Молодых людей задержали, сейчас расследование дела завершено, материалы переданы в региональную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Первый молодой человек обвиняется в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, ему грозит пожизненное заключение. Его подельнику грозит до двух лет за укрывательство преступления.