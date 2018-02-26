В Москве спасли львенка, которого нелегально использовали для фотосессий

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На северо-западе Москвы изъяли двухмесячную львицу, которую использовали для фотосессий без надлежащих документов на животное, сообщил в понедельник РИА Новости источник в департаменте природы столицы.

Как рассказал собеседник агентства, жители столицы пожаловались в Росприроднадзор на то, что в интернете появляются объявления о фотосессиях с дикими кошками.

"Полиция провела операцию, в ходе которой на место встречи явился мужчина, в переноске у которого был львенок. Документов на животное представлено не было", — рассказал источник.

В результате животное было изъято и отправлено в центр передержки в Дмитровский район, где львенка будут наблюдать ветеринары.

В настоящий момент проводится административное расследование.