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Происшествия

Главного подозреваемого по "кокаиновому делу" ищут в Германии

18:2626.02.2018
(обновлено: 20:35 26.02.2018)
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© Фото : страница Gendarmería Nacional в TwitterСовместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаинаСовместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщает в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России. 

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина
© Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Трех человек арестовали по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины‍ в РФ

В ведомстве уточнили, что в декабре прошлого года в Москве задержали троих россиян, взятых с поличным при получении наркотика, замененного спецслужбами на муляжи. Обвиняемые арестованы. "В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине местные спецслужбы задержали двоих граждан этого государства, причастных к организации контрабандного канала.

 "Кокаиновое дело"

Операция по пресечению поставок кокаина из Аргентины началась еще в декабре 2016 года, но о ней стало известно недавно. В результате российские и аргентинские спецслужбы совместными усилиями предотвратили отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов кокаина.

Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с запрещенным веществом, найденных в одном из помещений посольства.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

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Происшествия
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Виктор Гришин
Ну, если верить - положил один посол, а в это время наркослужба терли ладони, а служба безопасности и говорить не приходится. Это следствие безнаказанности, желание смолоду приобщать к "прекрасному". Даже церковь не спроста стала возмущаться - подрыв устоявшихся доходов. Выйти на такой уровень наркодельцам - колоссальный спех.
19:51
26.02.2018
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kashkirov.u
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
С.Я.Маршак
19:46
26.02.2018
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Василий Буслаев
Нашли 389кг. Изъяли 362 кг. Вопрос: сколько кокса выкинули в пропасть?
19:45
26.02.2018
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Vasiliy Vasechkin II
МакМафия в реалии… в Канаде ищите босса…
19:39
26.02.2018
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михаил мельников
Зря заменили на муку. Муки у нас хватает. А вот из этого кокса можно много лекарств сделать. Да и во вражескую страну часть "закинуть", и бюджет поправить.
19:35
26.02.2018
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gelava
Не там ищут.
Дураков нет --- все всё понимают !
19:29
26.02.2018
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vladlen29k
А разве лавров сейчас в Германии??
19:23
26.02.2018
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гость гость
Надоели все.
19:19
26.02.2018
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Ivan Semaxov
Не там ищут, он на Лубянке.
19:06
26.02.2018
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Игорь
Служба напомнила, что в декабре прошлого года в Москве задержали троих россиян, взятых с политичным при получении наркотика, замененного спецслужбами на муляжи.

РИА Новости ria.ru/incidents/20180226/1515315236.html Так если муляж ,то человек не получил запрещённых средств !!!
19:04
26.02.2018
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joforum22222
Ну вот, что и требовалось доказать. Мутки под выборы.Захарова сразу опровергла причастность.
19:02
26.02.2018
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kazap1992
Ищите подозреваемых в МИД РФ.
18:47
26.02.2018
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Richard Sorge
Елки палки...
как они вышли на меня.Пакую чемоданы..ноги в руки..))
18:40
26.02.2018
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