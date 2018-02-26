Главного подозреваемого по "кокаиновому делу" ищут в Германии

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщает в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что в декабре прошлого года в Москве задержали троих россиян, взятых с поличным при получении наркотика, замененного спецслужбами на муляжи. Обвиняемые арестованы. "В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине местные спецслужбы задержали двоих граждан этого государства, причастных к организации контрабандного канала.

"Кокаиновое дело"

Операция по пресечению поставок кокаина из Аргентины началась еще в декабре 2016 года, но о ней стало известно недавно. В результате российские и аргентинские спецслужбы совместными усилиями предотвратили отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов кокаина.

Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с запрещенным веществом, найденных в одном из помещений посольства.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.