В Екатеринбурге загорелся ангар на площади в тысячу "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Ангар на площади около 1 тысячи квадратных метров горит в Екатеринбурге, сообщает региональное ГУМЧС.

По данным ведомства, ангар расположен на территории одной из промышленных площадок на проспекте Космонавтов. Информация о возгорании поступила огнеборцам в 18.18 по местному времени (16.18 мск). В тушении участвуют 26 специалистов и семь единиц техники.

"Предварительная площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Пожарные принимают все меры к локализации огня. В связи с угрозой распространения огня к месту пожара направлена дополнительная пожарная и спецтехника", — уточняет управление.