В Ростовской области у врача украли часы, украшения и слитки золота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Неизвестный украл из трехэтажного дома врача в Батайске Ростовской области швейцарские часы, валюту и золотые ювелирные изделия на общую сумму почти в 31 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее ростовское интернет-издание "1Rnd.ru" сообщило, что из дома врача была похищена иностранная валюта (9 тысяч долларов и одна тысяча евро), около 30 золотых ювелирных изделий, несколько золотых слитков, швейцарские часы (3 штуки), свыше 20 монет из металла желтого цвета с изображением "Георгия Победоносца". Источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости данную информацию.

"Список похищенного соответствует действительности. Общий ущерб оценивается почти в 31 миллион рублей", — пояснил источник и добавил, что злоумышленник пока не задержан.

В ГУ МВД по Ростовской области не стали раскрывать детали произошедшего, сообщив лишь о возбуждении уголовного дела.

"Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", — пояснил представитель регионального управления МВД.

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей.