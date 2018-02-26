Житель Пскова застрелил таксиста и сам замерз в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбуждено в Псковской области, по предварительным данным, нападавший тоже погиб, замерзнув в лесу, сообщило СУСК РФ по региону.
Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено 23 февраля в такси в кювете под Псковом. В салоне автомобиля также обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны, при обследовании территории в лесу — еще один труп мужчины с признаками переохлаждения.
По одной из версий, ночью между мужчиной и представителями администрации увеселительного заведения произошел конфликт из-за утраты гардеробного номерка. Тогда мужчина на такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами.
В настоящее время следователи совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего.