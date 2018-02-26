Житель Пскова застрелил таксиста и сам замерз в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства водителя такси возбуждено в Псковской области, по предварительным данным, нападавший тоже погиб, замерзнув в лесу, сообщило СУСК РФ по региону.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено 23 февраля в такси в кювете под Псковом. В салоне автомобиля также обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны, при обследовании территории в лесу — еще один труп мужчины с признаками переохлаждения.

По одной из версий, ночью между мужчиной и представителями администрации увеселительного заведения произошел конфликт из-за утраты гардеробного номерка. Тогда мужчина на такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами.

"Получив отказ везти его с ружьем обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес", — говорится в сообщении СУСК.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего.