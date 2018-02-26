Трех человек арестовали по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины‍ в РФ

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Задержание подозреваемых во время совместной операции спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал трех человек по обвинению в попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

Решение вынесли еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только сейчас. Срок ареста фигурантам дела продлен до апреля.

Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову предъявили обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Им грозят длительные сроки заключения. Следствие также ищет других участников преступной группы.

Трое арестованных обжаловали решение суда, но апелляционная коллегия оставила его в силе.

Еще одного фигуранта дела, Андрея Ковальчука, суд арестовал заочно. Мужчина объявлен в международный розыск.

Совместная операция

Как рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, спецслужбам двух стран удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. В Аргентине задержали несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты.

Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.