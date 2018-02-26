МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал трех человек по обвинению в попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову предъявили обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков. Им грозят длительные сроки заключения. Следствие также ищет других участников преступной группы.
Трое арестованных обжаловали решение суда, но апелляционная коллегия оставила его в силе.
Еще одного фигуранта дела, Андрея Ковальчука, суд арестовал заочно. Мужчина объявлен в международный розыск.
Совместная операция
Во время спецоперации кокаин заменили на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.