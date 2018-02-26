Материалы об убийстве в Абхазии российского туриста передадут в суд

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Материалы об убийстве летом 2017 года в Абхазии туриста из РФ в течение месяца будут переданы в суд, сообщил в понедельник генпрокурор Абхазии Зураб Ачба.

По данным пресс-службы президента Абхазии Рауля Хаджимбы, в понедельник глава республики провел совещание с руководителями силовых ведомств, на нем генпрокурор доложил, что материалы по уголовному делу об убийстве российского туриста Андрея Кабанова "в течение месяца будут переданы" в суд.

В июле 2017 года прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы Андрея Кабанова и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Кабанову 1984 года рождения было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий. По факту нападения были задержаны двое подозреваемых — братья Адгур и Даур Джинджолия, они дали признательные показания, им было предъявлено обвинение.