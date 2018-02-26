СК проводит проверку после инцидента со стрельбой в ярославской школе

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следственный комитет и полиция проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Ярославля, где 15-летний подросток принес на учебу пневматический пистолет и несколько раз выстрелил из него.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказала РИА Новости в понедельник официальный представитель УМВД по Ярославской области Марина Кокуева, инцидент произошел на прошлой неделе в одной из школ Заволжского района Ярославля.

"Пятнадцатилетний учащийся произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета на территории школы. В результате происшествия пострадавших нет", — сказала собеседница.

Согласно информации ведомства, школьник уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, пневматический пистолет он взял из дома.

"С родителями подростка проведена профилактическая беседа. Пистолет изъят. По факту происшествия проводится проверка", — уточнила Кокуева.

СУ СКР по региону также подключился к выяснению деталей происшествия. "Проводится доследственная проверка по сообщениям в СМИ о стрельбе в школе. По ее итогам будет принято процессуальное решение", — заявила РИА Новости официальный представитель следственного управления Кристина Гузовская.

Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах Улан-Удэ и Перми. С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.