В Югре фура протаранила придорожное кафе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 фев — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе грузовик, угодив в ДТП на трассе, протаранил придорожное кафе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в отделе ГИБДД по Нефтеюганскому району.

Авария, которую в автоинспекции назвали "необычной", произошла утром в воскресенье недалеко от поселка Салым. По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем грузовика Freightliner, двигаясь со стороны Ханты-Мансийска в направлении Тюмени, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Cerato.

Отмечается, что "легковушка" ехала по той же полосе, что и тягач, в момент инцидента водитель иномарки пытался повернуть налево, включив сигнал указателя.

"После столкновения с Kia водитель фуры совершил наезд на здание придорожного кафе "Кемпинг". В результате ДТП люди не пострадали", — подчеркнули в ГИБДД.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, о точной сумме ущерба, который был нанесен владельцу заведения общепита, говорить пока рано. В управлении МВД по Югре не уточнили, планируется ли со стороны ведомства проверка по факту случившегося.