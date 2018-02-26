"Почта России" задержала посылку с пулеметом

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку отправить посылку с пулеметом Калашникова и карабинами из Москвы в Сибирь. Об этом говорится в сообщении компании.

© Фото : ФГУП Почта России Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку пересылки посылки с пулеметом Калашникова и карабинами из Москвы в Сибирь. 26 февраля 2018 © Фото : ФГУП Почта России Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку пересылки посылки с пулеметом Калашникова и карабинами из Москвы в Сибирь. 26 февраля 2018

В "Почте России" рассказали, что в четверг утром сотрудники компании обследовали в Москве посылки с помощью досмотрового оборудования. В одной из них они обнаружили два карабина Симонова и пулемет Калашникова. Посылка должна была быть отправлена из Москвы в Забайкальский край.

Компания передала оружие и информацию об отправителе и получателе правоохранительным органам. На работе почты происшествие не отразилось.

Это уже не первый случай попытки переслать оружие по почте. В начале февраля "Почта России" обнаружила винтовку и автомат в посылке из Москвы в Сибирь (также в Забайкальский край).

"Почта России" напоминает, что согласно закону "О почтовой связи" в России запрещена пересылка всех видов оружия и его основных частей, боеприпасов, электрошокеров.

Также в компании напомнили, что ее сотрудники всегда проверяют содержимое посылок, в том числе с помощью специального оборудования.