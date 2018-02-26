Жительница Омской области убила глухонемого соседа мясорубкой

НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы села Сергеевка Калачинского района, которая подозревается в убийстве глухонемого соседа мясорубкой, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 36-летнего жителя села Сергеевка Калачинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 февраля на улице глухонемой мужчина жестом попросил закурить у проходящего мимо нетрезвого соседа, но тому показалось, что жест оскорбительный. Между мужчинами завязалась драка, во время которой они упали на землю и продолжали бороться.

"В это время 39-летняя сожительница соседа, в состоянии алкогольного опьянения заступаясь за своего мужчину, нанесла потерпевшему мясорубкой, с которой шла к родственникам, несколько ударов по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Сейчас женщина, имеющая на иждивении 17-летнего сына, задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.