На Ямале осудили женщину, убившую скалкой пристававшего к ней подростка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 фев — РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отправил в колонию жительницу Салехарда, которая жестоко избила скалкой пристававшего к ней пьяного подростка, чье тело нашли в реке только через полгода после случившегося, сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент, по информации следователей, произошел в марте 2015 года в квартире женщины и ее супруга, в компании которого выпивал 17-летний подросток. Юноша, узнав, что жена хозяина квартиры вернулась с работы, как подчеркнули в ведомстве, "стал грубо приставать" к ней, в ответ женщина нанесла ему как минимум два удара деревянной скалкой по голове, после чего подросток упал на пол.

Через несколько часов, осознав, что он скончался, хозяйка квартиры не без помощи участников застолья вывезла тело юноши на заледеневший водоем, где его закопали в снег. Останки несовершеннолетнего были обнаружены через семь месяцев на берегу Оби вблизи одного из поселков, куда его принесло течением после таяния льдов, отметили в СУСК.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

"Под давлением неопровержимых доказательств, собранных в ходе следствия, осужденная свою вину признала полностью. Приговором суда женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Как подчеркивает окружная газета "Красный север", погибший юноша сам должен был предстать перед судом по обвинению в угонах велосипедов, которые он совершал вместе с братом.