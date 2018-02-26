СК начал проверку после падения с высоты артиста цирка Запашного в Элисте

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следователи проводят проверки после падения воздушного гимнаста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова в цирке Элисты, сообщается в Telegram-канале СК России.

Как сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев в воскресенье вечером, гимнаст продолжает находиться в искусственной коме.

"Следователи СКР проверяют соблюдение требований охраны труда в цирке Элисты, где 24 февраля воздушный гимнаст сорвался во время выступления и упал на манеж", — говорится в сообщении.

Гаджиев ранее сообщил, что причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин. При этом замдиректора по организации гастролей отметил, что артисты самостоятельно готовят и закрепляют свое снаряжение перед выступлением. По его словам, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма. Как рассказал Гаджиев, ухудшения состояния Мартынова не наблюдается, он "чуть-чуть" идет на поправку.