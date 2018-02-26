При столкновении двух легковушек и КамАЗа в Чечне погибли четыре человека

ГРОЗНЫЙ, 26 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей и КамАЗа на федеральной трассе "Кавказ" в Чечне, сообщает в понедельник пресс-служба МВД по республике.

"Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Заводском районе Грозного. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что ДТП произошло с участием трех автомашин — КамАЗа, под управлением жителя села Мескер-Юрт Шалинского района, "ВАЗ 21099" и "ВАЗ 2109", за рулем которых также находились жители республики", — говорится в сообщении.

Среди погибших водитель автомашины "ВАЗ 2109" и трое пассажиров, находившиеся в легковых автомобилях.

В ведомстве отметили, что "обстоятельства ДТП и степень вины участников устанавливаются".