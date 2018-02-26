В Челябинской области шесть человек пострадали при ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным областной полиции, в воскресенье около 13.40 (11.40 мск) на 44 километре автодороги Кизильское – Бреды в условиях снегопада водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением женщины 1967 года рождения.

"В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также в медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы пассажиры автомобилей — несовершеннолетние 2002, 2008, 2014 годов рождения, ребенку 2010 года рождения назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Полиция установила, что водитель отечественного автомобиля 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, были организованы распорядительно-регулировочные действия и эвакуация поврежденного автотранспорта, причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.