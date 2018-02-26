В Челябинской области шесть человек пострадали при ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также в медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы пассажиры автомобилей — несовершеннолетние 2002, 2008, 2014 годов рождения, ребенку 2010 года рождения назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
Полиция установила, что водитель отечественного автомобиля 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, были организованы распорядительно-регулировочные действия и эвакуация поврежденного автотранспорта, причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.