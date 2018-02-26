Осужденные за хищения с Восточного обжалуют приговор

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Адвокаты экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хримана и бывшего бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина, осужденных за хищения с Восточного, обжалуют приговор в Верховном суде, сообщил журналистам адвокат Хризмана Игорь Анисимов.
В свою очередь адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что у осуждённых нет таких денег, чтобы выплатить все, что назначил суд. Он отметил, что даже если продать все их имущество, такая сумма не наберётся.
"Семь лет лишения свободы Ашихмину за неправильное ведение бухучета — это много чрезмерно. Это не за хищения. Хризману-старшему 12 лет — тоже крайне много", — сказал Слепцов.
Также по этому делу Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил – пять с половиной лет колонии.
Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.
Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходили в закрытом режиме.