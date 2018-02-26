Осужденные за хищения с Восточного обжалуют приговор

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Адвокаты экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хримана и бывшего бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина, осужденных за хищения с Восточного, обжалуют приговор в Верховном суде, сообщил журналистам адвокат Хризмана Игорь Анисимов.

В понедельник суд приговорил Юрия Хризмана к 12 годам колонии общего режима, а Ашихмина к 7 годам колонии. Суд постановил также взыскать с осужденных 5,16 миллиарда рублей в пользу "Роскосмоса" по иску госкорпорации. Защита сочла приговор необоснованным.

В свою очередь адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что у осуждённых нет таких денег, чтобы выплатить все, что назначил суд. Он отметил, что даже если продать все их имущество, такая сумма не наберётся.

"Семь лет лишения свободы Ашихмину за неправильное ведение бухучета — это много чрезмерно. Это не за хищения. Хризману-старшему 12 лет — тоже крайне много", — сказал Слепцов.

Также по этому делу Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил – пять с половиной лет колонии.

По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходили в закрытом режиме.