С осужденных по делу о хищениях на Восточном взыщут пять миллиардов рублей

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Суд постановил взыскать с осужденных по делу о хищениях на Восточном экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана и бывшего главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей по иску Роскосмоса, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Суд постановил также взыскать с осужденных 5,16 миллиарда рублей в пользу "Роскосмоса" по иску госкорпорации.
"Удовлетворить иск "Роскосмоса" в полном объёме. Взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей", — сказал судья.
По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.
Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.
Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходили в закрытом режиме.