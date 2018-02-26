С осужденных по делу о хищениях на Восточном взыщут пять миллиардов рублей

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Суд постановил взыскать с осужденных по делу о хищениях на Восточном экс-главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана и бывшего главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей по иску Роскосмоса, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Сын Хризмана Михаил – пять с половиной лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин – 7 лет колонии.

Суд постановил также взыскать с осужденных 5,16 миллиарда рублей в пользу "Роскосмоса" по иску госкорпорации.

"Удовлетворить иск "Роскосмоса" в полном объёме. Взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей", — сказал судья.

По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходили в закрытом режиме.