Обвиняемый в хищениях на Восточном заявил, что просто занимался бизнесом

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов, обвиняемый в хищениях при строительстве космодрома "Восточный", перед заседанием суда сообщил журналистам, что он лишь занимался предпринимательской деятельностью, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Если признание вины — это занятие предпринимательской деятельностью, то я признаю, потому что заниматься предпринимательской деятельностью в нашей стране — это преступление. Я сделал такие выводы, исходя из моего дела", — сказал Чудов.

По его словам, его дело и дело "Дальспецстроя" объединили для создания общественного резонанса.

Ранее сообщалось, что в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Все подсудимые находятся под стражей.

По данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома "Восточный", что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при "Спецстрое" России и государственная корпорация "Роскосмос".

Строительство космодрома "Восточный" велось в Амурской области с 2012 года.

Рассмотрение дела в суде началось в мае 2016 года. Все заседания проходят в закрытом режиме.