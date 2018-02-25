В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный Ряд" из-за звонка о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (464)

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Порядка 4 тысяч человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового центра "Охотный Ряд" в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После звонка с угрозой взрыва в торговом центре "Охотный Ряд" по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, эвакуировали около 4 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители проводят проверку всех помещений торгового центра.