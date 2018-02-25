В Ингушетии нашли тело бывшего министра труда

НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Тело бывшего министра труда и социальной защиты Ингушетии Багаудина Маршани обнаружили в его доме в Магасе, сообщили РИА Новости в СУ СК региона.

"Тело бывшего министра труда Ингушетии Маршани было обнаружено в частном доме в Магасе неподалеку от гостиницы "Небоскреб". По предварительным данным, смерть экс-министра наступила от отравления угарным газом", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в доме также находились жена и сын бывшего министра, которые госпитализированы в больницу.

"По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — отметили в ведомстве.