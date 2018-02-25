В Дагестане начали проверку из-за финансовых нарушений сотрудников МВД

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Служебную проверку начали в отношении двух сотрудников МВД по Дагестану из-за финансовых нарушений, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками службы собственной безопасности МВД по республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявлен факт финансовых нарушений. Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "руководством МВД по Республике Дагестан назначено проведение служебной проверки".

"Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", — добавляет ведомство.