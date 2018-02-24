В Якутии после столкновения грузовика и микроавтобуса погибли трое человек

На месте ДТП с участием двух автомобилей на федеральной автомобильной дороге Вилюй в Якутии. 24 февраля 2018

На месте ДТП с участием двух автомобилей на федеральной автомобильной дороге Вилюй в Якутии. 24 февраля 2018

ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Три человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной автомобильной дороге "Вилюй" в Якутии, еще четыре человека получили травмы, сообщается на сайте СУ СК России по республике Саха (Якутия) в субботу.

Вечером 23 февраля в районе 143 километра дороги "Вилюй" произошло столкновение грузовика Mitsubishi Fuso и микроавтобуса Toyota Hiace.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса, двое мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также двухлетний мальчик, который находился в салоне автомашины со своим отцом. За медицинской помощью в центральную больницу Горного района с травмами различной степени тяжести обратились четыре человека, трое из которых госпитализированы", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства региона, один из пострадавших в ДТП впал к кому. "Один мужчина сейчас в крайне тяжелом состоянии — закрытый переломом черепа, он в коме. К нему мы отправили нейрохирурга из Якутска", — сказала заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

Она отметила, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии с переломами. Еще одного пострадавшего отпустили домой — у него ушиб мягких тканей лица.