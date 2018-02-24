При пожаре в многоэтажке на севере Москвы погиб человек, сообщил источник

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще дин пострадал в результате пожара на проезде Кадомцева на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пожар на площади 35 квадратных метров произошел по адресу: проезд Кадомцева, 19, в квартире на шестом этаже 12-этажного дома.

"Один человек погиб, один пострадал", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в МЧС РФ, в 12.25 пожар полностью потушили, с верхних этажей было выведено более 20 человек.