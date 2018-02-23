В МВД назвали причину наезда на пешеходов в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Honda CR-V, который вечером в пятницу выехал на тротуар в Новосибирске и сбил пешеходов, в том числе двоих насмерть, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

В 21.00 по местному времени в районе площади Лыщинского в Новосибирске на въезде на Коммунальный мост в сторону правого берега водитель Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине "скорой помощи". Пострадали три человека.

В это время в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества.

"По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар. С ним работают сотрудники полиции", — заявил собеседник агентства.

В полиции добавили, что, по уточненным данным, среди троих пострадавших нет детей. Это трое взрослых, их увезла машина "скорой помощи".