Число погибших в крупном ДТП в Кузбассе возросло до 6 человек

КЕМЕРОВО, 22 фев — РИА Новости. Число погибших в аварии с участием автобуса и фуры на кузбасской трассе выросло до шести человек, среди жертв — четыре женщины и двое мужчин, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще девять получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло около 01.00 (21.00 мск) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области. Столкнулись фура VOLVO из Самарской области и автобус HIGER, следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным кузбасского ГУМВД, по ходу движения заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. "По последней информации, количество погибших возросло до шести, среди них четыре женщины и двое мужчин, один из которых — водитель грузовика", — сказали в ведомстве.

Известно, что всего в автобусе находились 52 человека: два водителя и 50 пассажиров. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска и осуществлял частную перевозку из Красноярска в горнолыжный поселок Шерегеш, уточнили в полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.