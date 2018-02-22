В Москве проверяют сообщения о попытке вооруженных людей ворваться в школу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о попытке двух молодых людей проникнуть в столичную школу с оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое молодых людей пытались проникнуть с пистолетами в столичную школу 1251 (в районе Сокол на севере города), якобы их не пустила охрана.

"В течение дежурных суток на службу "02" данная информация не поступала. По факту размещения информации в СМИ пресс-службой уточняются обстоятельства происшествия", — сказал дежурный офицер.