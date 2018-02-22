Под Нижним Новгородом прогремел взрыв на пункте по приему металлолома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости. Взрыв произошел на пункте по приему металлолома под Нижним Новгородом, на месте работают саперы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Нижегородской области.

"Взрыв произошел утром в гараже, который используется как пункт по приему металлолома в поселке Новосмолино в Дзержинске. На место происшествия направлена инженерно-техническая группа Росгвардии для поиска опасных предметов", — сказал представитель ведомства.

По данным на 17.00 мск данных о пострадавших и погибших не поступало, опасных предметов тоже пока не нашли, добавил собеседник.

В среду в Дзержинске двое рабочих погибли при взрыве газового баллона на пункте приема металлолома. Следователи возбудили уголовное дело.