СК предъявил обвинения нескольким уличенным во взяточничестве сотрудникам

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Двум бывшим и одному действующему сотруднику подмосковного главка СК России предъявлены обвинения в получении взятки или посредничестве во взяточничестве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

31.9% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.7% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По ее словам, уголовное дело в отношении замруководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУСК по Московской области Алексея Тимошина, а также бывшего замруководителя Ногинского межрайонного следственного отдела ГСУСК Дмитрия Лисанина и бывшего следователя того же отдела Николая Царева было возбуждено по материалам проверки главного следственного управления СК.

"По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУСК России по Московской области", — сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого задержанные обвиняются в получении взятки в крупном размере и в посредничестве во взяточничестве. По ходатайству следствия фигуранты в четверг арестованы судом. Как уточнила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева РИА Новости, Тимошин арестован до 19 апреля.

"Следственный комитет РФ всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета, которая дает нам не только установленное законом, но и моральное право также жестко реагировать на любые факты коррупции среди государственных чиновников и сотрудников других правоохранительных органов", — заявила Петренко.