Кемеровчанин догнал и задержал грабителя, напавшего на клиентку банка

КЕМЕРОВО, 22 фев — РИА Новости. Житель города Кемерово помог задержать грабителя, который напал на посетительницу банка и пытался убежать, сообщили РИА Новости в четверг в региональном управлении Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел утром, за помощью к стражам порядка обратился клиент банка, который удерживал внутри учреждения грабителя. Прибывшие на указанный адрес бойцы Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя.

"Злоумышленник выхватил из рук клиентки только что снятые 1,5 тысячи рублей. С награбленным молодой человек попытался скрыться. На крики о помощи отреагировал 44-летний клиент банка. Мужчина бросился в погоню за грабителем. Ему удалось догнать его только через несколько автобусных остановок — на улице 50 лет Октября", — рассказали в управлении.

После этого, по словам представителя ведомства, неравнодушный гражданин привел злоумышленника обратно на место происшествия и сообщил о случившемся правоохранителям.

Задержанный оказался ранее судим за грабеж. Бойцы Росгвардии передали его сотрудникам полиции.