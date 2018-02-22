Житель Кубани умышленно задавил на машине щенков

КРАСНОДАР, 22 фев — РИА Новости. В Горячем Ключе возбудили уголовное дело против местного жителя, намеренно задавившего на автомобиле щенков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

О жестоком обращении с животными ведомство узнало из публикаций в интернете и соцсетях.

По данным следствия, 18 января 30-летний мужчина специально привез и выбросил на дорогу нескольких щенков, после чего намеренно переехал их автомобилем "Лада Приора". "В результате наезда двое из них погибли", — сообщает прокуратура.

Полицейские выяснили, что таким способом мужчина хотел избавиться от собак, которые жили на стройплощадке, где он работал. По статье о жестоком обращении с животными ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.