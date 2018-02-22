Дагестанский прокурор прокомментировал проверку в регионе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Проверка в Дагестане вряд ли завершится в ближайшее время, так как в этой области очень много работы, которую нужно довести до конца, сообщил РИА Новости прокурор Дагестана Денис Попов.

"Здесь невозможно (назвать — ред.) сроки (окончания проверки — ред.). Дело в том, что и оперативные материалы поступают постоянно, и работа ведется, и надзорные мероприятия, проводимые прокуратурой, также ведутся, и эти факты выявляются. Также мы широко общаемся сейчас с гражданами Дагестана, которые ту информацию, которую они считают незаконной, и которая происходила здесь, доводят до нас. Мы все эти жалобы сейчас проверяем и анализируем", — сказал Попов.

"Поэтому работы хватает. Я не думаю, что она завершится в ближайшее время, так как ее (работы — ред.) очень много, мы ее планомерно будем доводить до конца", — отметил прокурор Дагестана.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.