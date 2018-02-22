Чеченская прокуратура не нашла угроз в адрес журналистов, пишущих о геях

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Прокуратура Чечни не обнаружила публичных угроз в адрес журналистов, пишущих о преследовании геев в регионе, сообщила на брифинге в Москве исследователь Amnesty International Анастасия Ковалевская.

По ее словам, после публикаций о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне " Новая газета " и " Эхо Москвы ", которая "проявила с ней солидарность", получили угрозы в свой адрес. В свою очередь, Amnesty International направила письма в государственные органы с требованием расследовать факт угроз.

"На днях мы получили ответ из прокуратуры Чеченской республики, которые говорят: "Проверили высказывания об угрозах, считаем, что публичных заявлений, призывающих к расправе над журналистами "Новой газеты" и "Эха Москвы", не было установлено", — сообщила Ковалевская на брифинге в Москве.

"Мы говорим о случаях, когда данные угрозы находятся буквально в отрытом доступе, любой человек может увидеть факт этих угроз", — сказала представитель AI.

Материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации, появился в апреле 2017 года в "Новой газете". Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе приема в Кремле заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затем заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.

Amnesty International

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.