При пожаре в жилом доме в Башкирии трое детей отравились угарным газом

УФА, 22 фев — РИА Новости. Три ребенка получили отравление продуктами горения при пожаре в жилом доме в башкирском Баймаке, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, возгорание в доме по улице Уметбаева города Баймак произошло в ночь на четверг.

"По прибытии к месту вызова было (обнаружено) сильное задымление внутри жилого дома, спасатели эвакуировали из горящего здания трех детей, с признаками отравления угарным газом дети переданы бригаде скорой медицинской помощи", — сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, пострадавшие дети 2004, 2009 и 2012 годов рождения.

Отмечается, что на тушении пожара работали семь спасателей и три единицы техники. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель и психологи МЧС. Причина возгорания не уточняется.

Что касается родителей пострадавших детей, по данным регионального СК, в момент инцидента их мать была на работе в ночную смену, а отец, который работает вахтовым методом, был в командировке.