РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Убийственная самооборона. Что грозит участникам бойни в Цыганском поселке

08:0022.02.2018
(обновлено: 09:58 22.02.2018)
072162
© Фото : казачийрассвет.рфОлег ШишовОлег Шишов
© Фото : казачийрассвет.рф

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. В сентябре 2016-го Цыганский поселок Екатеринбурга стал местом разборок в стиле "лихих девяностых". В драке и перестрелке погибли два человека, более 10 получили ранения. На этой неделе в Свердловском областном суде стартовал судебный процесс по делу "цыгана Димы" — Дмитрия Пестрикова и 18-ти его подельников, приехавших к дому казака Олега Шишова "выяснять отношения". Шишов, вставший на защиту своей семьи с оружием в руках, проходит по делу потерпевшим. О том, как развивались события в тот день и почему главному зачинщику беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы, — в материале РИА Новости.

Вчетвером против двадцати

Вечером третьего сентября 2016-го к частному дому подъехали шесть машин с 25-ю крепкими ребятами, вооруженными ножами, битами, арматурой и пистолетами. Руководил ими, как считает следствие, 24-летний Дмитрий Пестриков, жених дочери друга Шишова Алисы Дутовой. "Цыган Дима", как позже называли Пестрикова СМИ, повздорил с Олегом на вечеринке и приехал мстить. Вот только не один на один.

© Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета"Подозреваемый в организации беспорядков в Екатеринберге Дмитрий Пестриков в зале суда
© Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета"
Подозреваемый в организации беспорядков в Екатеринберге Дмитрий Пестриков в зале суда

По версии следствия, он взял с собой родственников и группу спортсменов-единоборцев. Прошедший войну в Донбассе Шишов догадывался о готовящемся нападении на свой дом. Но вместо того, чтобы вызвать полицию, обратился за помощью к Александру Дутову (отцу Алисы), а также его 20-летнему сыну Александру и брату Алексею. Последний, к слову, тоже успел понюхать пороха — в первую Чеченскую кампанию его наградили орденом Мужества.

Казаки с оружием в руках встретили незваных гостей возле ворот. "По сути, никакого диалога не получилось, нас просто начали бить. Сначала вырубили Саню, затем из рук Олега выбили ружье, а потом в нашу сторону раздались выстрелы, — рассказал журналистам Алексей Дутов. — Я поднял карабин и стал стрелять в ответ, но не прицельно".

Влад Рябухин
© Фото из личного архива Влада Рябухина
"Я бил в ответ": почему вступившемуся за девушку уральцу грозит тюрьма
После короткой перестрелки нападавшие забрали раненых и ретировались с поля боя в сторону больницы, расположенной неподалеку. Всего туда попали более десяти человек с различными ранениями. Двое скончались. Пострадали в основном бойцы местного клуба единоборств "Храбр". Некоторым из них не было и 18-ти. По одной из версий, на "стрелку" они поехали за деньги. Впрочем, у них свое видение произошедших событий. "Наш одноклубник позвонил и попросил поддержать его друга на какой-то разборке. Никто никаких денег нам не платил, это просто была дружеская услуга, — рассказал РИА Новости участник перестрелки Денис (имя изменено. — Прим. ред.). — Мы просто стояли возле машины, и вдруг по нам открыли огонь. Несколько пуль попали в моих друзей". Интересно, что, по словам участников побоища, "цыган Дима" все время простоял в стороне и не получил ни царапины.

Стоит отметить, что в момент разборок в доме Шишова находились его жена и маленькие дети. Сразу после нападения он забрал семью и раненых друзей и уехал из города. 

© Фото : казачийрассвет.рфАлександр Дутов, Алексей Дутов и Олег Шишов
© Фото : казачийрассвет.рф
Александр Дутов, Алексей Дутов и Олег Шишов

"Ехали убивать мою семью"

Через два дня после случившегося адвокаты казака собрали пресс-конференцию. Олег Шишов и Александр Дутов-старший подробно рассказали журналистам об обстоятельствах произошедшего. "Нас просто ехали убивать, спортсмены первыми начали стрелять, — сообщил журналистам Олег Шишов. — Когда у меня из рук выбили карабин, я достал травматический пистолет и открыл ответный огонь. Другого способа защитить семью у меня не было". Сразу после пресс-конференции оба отправились сдаваться полиции, прихватив с собой оружие. Через неделю, залечив раны, в правоохранительные органы явился и Алексей Дутов.

© Фото : СК РФРабота следственной группы на месте стрельбы на улице Депутатской в Екатеринбурге
© Фото : СК РФ
Работа следственной группы на месте стрельбы на улице Депутатской в Екатеринбурге

Тем временем в Екатеринбурге попрощались с погибшими спортсменами: 27-летним выпускником института МВД Кириллом Штриплингом и 18-летним студентом Ильей Ташимовым. На похоронах многие друзья убитых вели себя очень дерзко, препятствуя работе журналистов и фотографов.

Сделка с совестью

Громкой историей занялись следователи областного управления СКР. Сначала уголовное дело возбудили по статье 105 часть 2 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Однако затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Осенью 2017-го дело и вовсе закрыли, не найдя в действиях Шишова и Алексея Дутова состава преступления. Между тем Олега все-таки приговорили к одному году ограничения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Сейчас он с семьей переехал жить в другое место, опасаясь за жизнь супруги и пятерых детей.

Кадр из фильма Хулиганы
© Baker Street (2004)
"В другой раз пройду мимо": почему люди не хотят заступаться за слабых
Пестрикову грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Он обвиняется по статье 212 УК РФ часть 1 "Организация массовых беспорядков". Во время следствия "цыган Дима" вместе с девятью особенно активными подельниками содержался в СИЗО. Еще десятерых участников нападения оставили под подпиской о невыезде.

Никто из 19 обвиняемых не согласился сотрудничать со следствием, кроме брата Пестрикова Руслана Оглы. Он заключил досудебное соглашение и подробно рассказал об организации нападения, его участниках и используемом оружии. Выяснилось, что "собрать людей" "цыган Дима" просил именно его. Дело Руслана выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке, однако суд все равно приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. По неофициальным данным, в СИЗО Оглы неоднократно угрожали — некоторые родственники восприняли его показания на Пестрикова как предательство. 

© Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета"Олег Шишов
© Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета"
Олег Шишов

"Хотя большинство обвиняемых свою вину в совершении вышеуказанных преступлений так и не признали, следствием областного СКР совместно с оперативниками полиции и ФСБ собрана достаточная доказательственная база", — резюмируют в СУ СКР по Свердловской области. На свободе у "цыгана Димы" остались две жены и пятеро детей.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена