Убийственная самооборона. Что грозит участникам бойни в Цыганском поселке

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. В сентябре 2016-го Цыганский поселок Екатеринбурга стал местом разборок в стиле "лихих девяностых". В драке и перестрелке погибли два человека, более 10 получили ранения. На этой неделе в Свердловском областном суде стартовал судебный процесс по делу "цыгана Димы" — Дмитрия Пестрикова и 18-ти его подельников, приехавших к дому казака Олега Шишова "выяснять отношения". Шишов, вставший на защиту своей семьи с оружием в руках, проходит по делу потерпевшим. О том, как развивались события в тот день и почему главному зачинщику беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы, — в материале РИА Новости.

Вчетвером против двадцати

Вечером третьего сентября 2016-го к частному дому подъехали шесть машин с 25-ю крепкими ребятами, вооруженными ножами, битами, арматурой и пистолетами. Руководил ими, как считает следствие, 24-летний Дмитрий Пестриков, жених дочери друга Шишова Алисы Дутовой. "Цыган Дима", как позже называли Пестрикова СМИ, повздорил с Олегом на вечеринке и приехал мстить. Вот только не один на один.

© Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета" Подозреваемый в организации беспорядков в Екатеринберге Дмитрий Пестриков в зале суда © Фото : Сергей Беляев/"Наша Газета" Подозреваемый в организации беспорядков в Екатеринберге Дмитрий Пестриков в зале суда

По версии следствия, он взял с собой родственников и группу спортсменов-единоборцев. Прошедший войну в Донбассе Шишов догадывался о готовящемся нападении на свой дом. Но вместо того, чтобы вызвать полицию, обратился за помощью к Александру Дутову (отцу Алисы), а также его 20-летнему сыну Александру и брату Алексею. Последний, к слову, тоже успел понюхать пороха — в первую Чеченскую кампанию его наградили орденом Мужества.

Казаки с оружием в руках встретили незваных гостей возле ворот. "По сути, никакого диалога не получилось, нас просто начали бить. Сначала вырубили Саню, затем из рук Олега выбили ружье, а потом в нашу сторону раздались выстрелы, — рассказал журналистам Алексей Дутов. — Я поднял карабин и стал стрелять в ответ, но не прицельно".

После короткой перестрелки нападавшие забрали раненых и ретировались с поля боя в сторону больницы, расположенной неподалеку. Всего туда попали более десяти человек с различными ранениями. Двое скончались. Пострадали в основном бойцы местного клуба единоборств "Храбр". Некоторым из них не было и 18-ти. По одной из версий, на "стрелку" они поехали за деньги. Впрочем, у них свое видение произошедших событий. "Наш одноклубник позвонил и попросил поддержать его друга на какой-то разборке. Никто никаких денег нам не платил, это просто была дружеская услуга, — рассказал РИА Новости участник перестрелки Денис (имя изменено. — Прим. ред.). — Мы просто стояли возле машины, и вдруг по нам открыли огонь. Несколько пуль попали в моих друзей". Интересно, что, по словам участников побоища, "цыган Дима" все время простоял в стороне и не получил ни царапины.

Стоит отметить, что в момент разборок в доме Шишова находились его жена и маленькие дети. Сразу после нападения он забрал семью и раненых друзей и уехал из города.

"Ехали убивать мою семью"

Через два дня после случившегося адвокаты казака собрали пресс-конференцию. Олег Шишов и Александр Дутов-старший подробно рассказали журналистам об обстоятельствах произошедшего. "Нас просто ехали убивать, спортсмены первыми начали стрелять, — сообщил журналистам Олег Шишов. — Когда у меня из рук выбили карабин, я достал травматический пистолет и открыл ответный огонь. Другого способа защитить семью у меня не было". Сразу после пресс-конференции оба отправились сдаваться полиции, прихватив с собой оружие. Через неделю, залечив раны, в правоохранительные органы явился и Алексей Дутов.

© Фото : СК РФ Работа следственной группы на месте стрельбы на улице Депутатской в Екатеринбурге © Фото : СК РФ Работа следственной группы на месте стрельбы на улице Депутатской в Екатеринбурге

Тем временем в Екатеринбурге попрощались с погибшими спортсменами: 27-летним выпускником института МВД Кириллом Штриплингом и 18-летним студентом Ильей Ташимовым. На похоронах многие друзья убитых вели себя очень дерзко, препятствуя работе журналистов и фотографов.

Сделка с совестью

Громкой историей занялись следователи областного управления СКР. Сначала уголовное дело возбудили по статье 105 часть 2 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Однако затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Осенью 2017-го дело и вовсе закрыли, не найдя в действиях Шишова и Алексея Дутова состава преступления. Между тем Олега все-таки приговорили к одному году ограничения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Сейчас он с семьей переехал жить в другое место, опасаясь за жизнь супруги и пятерых детей.

Пестрикову грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Он обвиняется по статье 212 УК РФ часть 1 "Организация массовых беспорядков". Во время следствия "цыган Дима" вместе с девятью особенно активными подельниками содержался в СИЗО. Еще десятерых участников нападения оставили под подпиской о невыезде.

Никто из 19 обвиняемых не согласился сотрудничать со следствием, кроме брата Пестрикова Руслана Оглы. Он заключил досудебное соглашение и подробно рассказал об организации нападения, его участниках и используемом оружии. Выяснилось, что "собрать людей" "цыган Дима" просил именно его. Дело Руслана выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке, однако суд все равно приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. По неофициальным данным, в СИЗО Оглы неоднократно угрожали — некоторые родственники восприняли его показания на Пестрикова как предательство.

"Хотя большинство обвиняемых свою вину в совершении вышеуказанных преступлений так и не признали, следствием областного СКР совместно с оперативниками полиции и ФСБ собрана достаточная доказательственная база", — резюмируют в СУ СКР по Свердловской области. На свободе у "цыгана Димы" остались две жены и пятеро детей.