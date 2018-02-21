Семь человек госпитализированы после ДТП под Мурманском, двое в реанимации

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Семеро пострадавших в ДТП в Мурманской области госпитализированы, двое из них находятся в реанимации, остальные получили травмы средней степени тяжести, еще восемь человек обслужены амбулаторно, сообщил журналистам главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев.

"Пострадали 15 человек, из них трое детей. Семеро госпитализированы, восьми оказана помощь амбулаторно. Двое взрослых находятся в реанимации, остальные госпитализированные получили травмы средней степени тяжести", — отметил Ширяев.

По информации регионального УГИБДД, авария произошла на 6-м километре дороги "Апатиты — Кировск" около 12.30 мск: водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшемся в обратном направлении. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, на месте работают следователи.