Источник сообщил о трех погибших при пожаре в доме в Новосибирской области

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 21 фев — РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, при пожаре в жилом доме в Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При разборе завалов после пожара в 4-квартирном жилом доме на улице Тельмана в городе Черепаново обнаружены тела трех погибших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в доме проживали семь человек. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.

В свою очередь ГУМЧС по Новосибирской области сообщает, что огонь в частном доме в райцентре Черепаново вспыхнул в разгар дня. По предварительным данным ведомства, в момент пожара в квартире находилось четыре человека, один из них сумел выбраться из горящего дома и выжил, остальные погибли.

"Причина пожара устанавливается. Со слов соседей, в квартире, с которой начался пожар, отдыхала и выпивала компания из четырех человек: троих мужчин и женщины. Возможно, при возникновении пожара все спали", — отметили в управлении.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС в 16.29 (12.29 мск). Через восемь минут на месте вызова уже работали первые пожарные расчеты, уточнили в ведомстве. Порядка трех минут, по информации спасателей, потребовалось, чтобы локализовать запущенный пожар. В ГУМЧС заявили, что развитию пожара способствовало позднее сообщение о нем. В настоящий момент проводится разбор сгоревших конструкций.