На Ямале потеряли контейнер с радиоактивным цезием

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев — РИА Новости. Частное предприятие потеряло при перевозке в Ямало-Ненецком автономном округе контейнер с радиоактивным цезием-137, его подобрал водитель ехавшей мимо машины, контейнер не был поврежден и вернулся владельцу, сообщил РИА Новости директор регионального природно-ресурсного департамента Владимир Галуза.

По словам собеседника агентства, инцидент, связанный с потерей контейнера, содержавшего радиоактивное вещество, произошел днем 20 февраля, по данному факту проводится проверка.

"Поступило сообщение о том, что компания "Ямалпромгеофизика" перевозила данный вид вещества для проведения своих работ, в результате чего он был ими утерян. Транспортировался он в специальном свинцовом контейнере, опасности никакой не представлял. После обнаружения утери была разослана срочная информация, по оперативным мероприятиям было установлено, что данный контейнер обнаружен водителем проезжающей следом машины, он был им подобран", — сказал он.

"Почему так произошло — сразу сказать нельзя, проводятся проверочные мероприятия", — заявил Галуза.

Чиновник сказал, что контейнер уже доставлен владельцу. Изучив его, специалисты пришли к выводу, что контейнер не был поврежден в результате инцидента и проблем для окружающей среды и людей не представляет, уточнил Галуза.

Рассуждая о возможных санкциях в отношении компании, перевозившей опасный груз, собеседник пояснил, что это вне компетенции департамента природно-ресурсного регулирования, хотя какие-то меры "однозначно будут" приняты.