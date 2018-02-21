Суд продлил лечение нижегородца, делавшего кукол из умерших девочек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода в среду еще на полгода продлил срок принудительного лечения Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших, сообщили РИА Новости в суде.

В начале ноября 2011 года оперативники задержали Москвина по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. Во время обыска в его доме и гараже оперативники обнаружили и изъяли 26 кукол, сделанных из мумифицированных тел. Всего в деле 38 эпизодов.

Ленинский райсуд в мае 2012 года постановил применить принудительное лечение к нижегородцу. В феврале 2013 года суд вынес такое же решение по дополнительным эпизодам. Срок принудительного лечения ему неоднократно продлевался, последний раз — 24 июля 2017 года.

"Суд удовлетворил ходатайство больницы и продлил срок принудительного лечения на 6 месяцев", — сказал собеседник агентства, добавив, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек возраста от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.