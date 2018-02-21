Источник сообщил о 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Мурманской области

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковушкой в Апатитах Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 5-м километре автодороги Апатиты-Кировск столкнулись микроавтобус и легковушка. Предварительно, пострадали 15 человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.

Всех пострадавших отвезли на осмотр в Центральную городскую больницу города Апатиты, отметил источник. Обстоятельства ДТП выясняются.