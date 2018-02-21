ХАБАРОВСК, 21 фев — РИА Новости. Три врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) в Хабаровске попали под следствие в связи со смертью шестерых пациентов, руководство кардиоцентра отрицает связь летальных исходов с некачественной работой хирургов, Следственный комитет комментариев по этому делу не дает.

Как сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России в Хабаровске Оксана Сердюцкая, следственные действия в кардиоцентре проводились еще в декабре 2017 года. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Три сотрудника учреждения находятся под следствием, их обвиняют в оказании некачественных услуг, повлекших смерть шести пациентов. Следствие считает, что пациенты кардиоцентра погибли из-за внутрибольничной инфекции (ВБИ), которая распространилась по вине врачей учреждения. Однако администрация центра не связывает случаи летальных исходов пациентов стационара с нарушением санитарных норм в центре", — сообщила Сердюцкая.

Нормативы не превышены

По ее словам, Роспотребнадзор проводил в кардиоцентре проверку и эпидемиологическое расследование, а также проанализировал истории болезни пациентов и случаи ВБИ.

"По результатам проверки установлено, что показатель заболеваемости внутрибольничной инфекцией за 2013-2017 годы составил 3,6 на одну тысячу прооперированных пациентов, и колеблется в абсолютных цифрах от 17 до 24 случаев в год (0,32%-0,45%). В соответствии с нормами Сан-ПиН, риск развития ВБИ для чистых ран составляет 1-5%", — сказала она.

Сердюцкая отметила, что анализ историй болезней пациентов свидетельствует, что во всех случаях ВБИ имели место факторы риска — длительная операция, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение. "По материалам эпидрасследований случаев ВБИ и анализа ситуации по ВБИ, в центре не выявлена эпидемиологическая связь между случаями внутрибольничной инфекции, что не позволяет отнести их к групповому очагу, как на это указывает Следственный комитет", — подчеркнула врач.

Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзором исследовано 100 смывов с медицинского оборудования и медицинских изделий. Результаты посевов отрицательные. Также санврачи отобрали 21 образец одноразовых стерильных медицинских изделий в фабричной упаковке для проверки на стерильность. В этом случае восемь образцов были признаны не стерильными, рассказала собеседница агентства. "Но это не может быть виной кардиоцентра, так как является зоной ответственности изготовителя. Использование этих инструментов в центре приостановлено", — сказала она.

По словам Сердюцкой, несмотря на отсутствие трех врачей, кардиоцентр работает в штатном режиме, здесь продолжают проводить операции. Кроме того, с 16 февраля 2018 года было отменено постановление суда о прекращении деятельности бактериологической лаборатории центра в связи с оперативным устранением всех замечаний. С этого дня лаборатория работает в штатном режиме.

Как уточнили в кардиоцентре, суд также отпустил из-под домашнего ареста находящегося под следствием заместителя главного врача по лечебной работе. Он готов приступить к своим обязанностям.

СК комментариев не дает



В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю дело врачей кардиоцентра не комментируют.

"Комментариев не даем", — сказал РИА Новости представитель следственного управления.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько сообщил РИА Новости, что ситуацию в кардиоцентре тоже не комментирует, так как учреждение напрямую подчиняется Минздраву РФ. Однако врачей, которые попали под следствие, охарактеризовал как очень хороших специалистов.

"В кардиоцентре собрана хорошая команда профессионалов с большой буквы. Один из обвиняемых был первым заведующим кардиохирургическим центром на базе первой краевой больницы, очень много жизней спас этот человек. Открывал этот кардиоцентр, набирал людей", — сказал Витько.

Он отметил, что на базе кардиоцентра сейчас проводятся высокотехнологичные операции, пересаживаются даже клапаны сердца. Центр принимает пациентов со всего Дальнего Востока.

Как сообщается на сайте кардиоцентра, он начал работать осенью 2010 года. В июне 2017 года выполнена тридцатитысячная высокотехнологичная операция, 65-летней пациентке была проведена транскатетерная имплантация аортального клапана.