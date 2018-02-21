Мосгорсуд отказался освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 апреля оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Мосгорсуд также оставил под домашним арестом гендиректора студии Юрия Итина, а экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского — в СИЗО.

Речь Серебренникова

В суде Серебренников просил отменить домашний арест и прекратить дело. "Я не сомневаюсь ни в своей невиновности, ни в своей правоте. Я не был занят материальной формой существования, меня интересовало искусство", — сказал режиссер.

По его словам, за все месяцы расследования обвиняемые не увидели ни одного человека из Министерства культуры, который сказал бы, какие претензии у ведомства к подозреваемым, чего не хватало в проекте "Платформа", стоимость чего завысили фигуранты дела и "чего не получила Россия в плане развития современного искусства".

Режиссер также попросил освободить из СИЗО Малобродского. "Если вы верите в такое понятие, как карма, то после этого решения у вас будет хорошая карма", — обратился Серебренников к судье.

Дело "Седьмой студии"

В прошлом мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски. Его заподозрили в краже госсредств при реализации проекта "Платформа".

По данным следствия, Минкульт перечислил "Седьмой студии", основанной Серебренниковым, несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые же похитили деньги с помощью фиктивных документов — в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Помимо Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева.

Все, кроме Масляевой, виновными себя не признают. Бухгалтер дала показания против других фигурантов.

Сейчас все подозреваемые, кроме Малобродского и Вороновой, находятся под домашним арестом. Экс-директора "Гоголь-центра" заключили под стражу, а бывшего генпродюсера "Седьмой студии" арестовали заочно и объявили в международный розыск.

В настоящее время расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела. Минкультуры требует компенсировать 133 миллиона рублей.