В Кузбассе пьяный мужчина погиб под колесами грузового поезда

КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Грузовой поезд насмерть сбил 56-летнего жителя Анжеро-Судженска в Кемеровской области, который в пьяном состоянии шел по обочине железнодорожных путей, сообщает в среду Кузбасское линейное управление МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время на перегоне станций Анжерская — Судженка.

"Мужчина шел по обочине железнодорожных путей в непосредственной близости от рельсов. Машинист грузового поезда неоднократно подавал предупредительные сигналы, однако пешеход на них не реагировал. В результате железнодорожник применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Житель Анжеро-Судженска получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В обстоятельствах происшествия разбирается Кемеровский следственный отдел Западно-Сибирского управления СК на транспорте, организовавший по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Железная дорога является источником повышенной опасности, пренебрежение правилами поведения на ней может стать причиной трагедии. Железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье", — отмечают в ведомстве.