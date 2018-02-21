В здании ГСУ СК по Московской области произошел пожар

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Мелкий пожар произошел в ночь на среду в административном здании в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

По его словам, в 0.23 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Рождественка, 27.

"Площадь возгорания составила семь квадратных метров, горела мебель в фойе здания. Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области, по указанному адресу находится первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета.