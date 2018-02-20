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Происшествия

Погибшие в день прощения: в Кизляре похоронили жертв нападения у церкви

Сюжет:
Стрельба на Масленице в Кизляре (58)
17:4620.02.2018
(обновлено: 19:28 20.02.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГорожане на похоронах убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018Горожане на похоронах убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Похороны пяти женщин, которые погибли в Прощеное воскресенье в результате стрельбы у церкви, прошли во вторник в Кизляре, проститься с ними прошли около пяти тысяч человек. 

Прощание с погибшими при стрельбе у Свято-Георгиевского храма в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Около пяти тысяч человек пришли проститься с жертвами стрельбы в Кизляре

По решению администрации города, 20 февраля в Кизляре объявлено днем траура. В городе приспущены государственные флаги России и Дагестана, отменены все развлекательные и музыкальные мероприятия и программы на местных телестудиях и радио.

При нападении на православный храм в дагестанском Кизляре, которое 18 февраля устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин. Еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению следственного комитета России, в качестве одной из версий совершения преступления рассматривается теракт.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и портреты погибших в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре во время похорон. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Цветы, свечи и портреты погибших в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре во время похорон. 20 февраля 2018

Проститься пришли тысячи

Горожане на похоронах убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Женщин, погибших при стрельбе в Кизляре, похоронили на территории храма
Панихиды по погибшим проходили в храме Георгия Победоносца, рядом с которым произошла трагедия, и в понедельник, и во вторник.

Сегодня с погибшими женщинами пришли проститься военные, школьники, общественные деятели, представители исполнительной власти Дагестана, руководство Кизляра во главе с мэром Александром Шуваловым, а также родственники и близкие жертв трагедии и простые горожане. Многие из них пришли с цветами. Участие в церемонии также приняли казаки Ставрополья и представители соседних с Дагестаном регионов.

"Около пяти тысяч человек пришли на панихиду, чтобы проститься с жертвами трагедии", — отметил представитель городской мэрии.

Похороны убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Настоятель храма в Кизляре рассказал о прихожанке, отвлекшей убийцу на себя
"Трудно подобрать слова утешения, но могу сегодня уверенно сказать, что никто и никогда не сможет разрушить наш многонациональный мир. Также никто, в том числе и те, кто стоят за организацией этого кровавого акта, не сможет уйти от ответственности", — заявил на траурном митинге врио заместителя председателя правительства Дагестана Гасан Идрисов.

Веру Моргунову, Людмилу Щербакову (Леуткину), Ирину Мелькомову, Веру Блинникову и Надежду Терлиян похоронили у стен храма, прихожанками которого они были.

"Вера Моргунова являлась уважаемым человеком в городе, была председателем совета ветеранов и инвалидов Кизлярского района. Она помогала горожанам во время нападения боевиков Салмана Радуева 9 января 1996 году. Другая погибшая женщина, Людмила Щербакова, являлась заслуженным врачом Дагестана, работала в районной поликлинике", — сказали в городской администрации.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при стрельбе у Свято-Георгиевского храма в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Прощание с погибшими при стрельбе у Свято-Георгиевского храма в Кизляре. 20 февраля 2018

Спасла других

Как рассказал настоятель храма Георгия Победоносца иерей Павел Каликин, Ирина Мелькомова отвлекла внимание нападавшего на себя, чем спасла жизни других людей.

Жители Кизляра принесли цветы к Свято-Георгиевскому храма, где 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по прихожанам
© РИА Новости / Стрингер
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"У нас рука не поднимается убрать со скамьи пакеты погибшей прихожанки Ирины Мелькомовой. Благодаря ей те, кто был на площадке, успели укрыться в храме. Она кинулась на вооруженного преступника и пакетами пыталась отбить у него ружье. Она отвлекла на себя убийцу, чем спасла жизни многих прихожан", — заявил настоятель РИА Новости.

Соболезнует вся страна

Письма, телеграммы, звонки с соболезнованиями поступают в Кизляр со всех уголков страны. Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших высказали главы российских регионов, главы городов-побратимов Кизляра, депутаты Госдумы, дагестанского парламента, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций, рядовые россияне.

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