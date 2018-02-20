Погибшие в день прощения: в Кизляре похоронили жертв нападения у церкви

Горожане на похоронах убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018

Горожане на похоронах убитых в результате стрельбы у собора Георгия Победоносца в Кизляре. 20 февраля 2018

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Похороны пяти женщин, которые погибли в Прощеное воскресенье в результате стрельбы у церкви, прошли во вторник в Кизляре, проститься с ними прошли около пяти тысяч человек.

По решению администрации города, 20 февраля в Кизляре объявлено днем траура. В городе приспущены государственные флаги России и Дагестана, отменены все развлекательные и музыкальные мероприятия и программы на местных телестудиях и радио.

При нападении на православный храм в дагестанском Кизляре, которое 18 февраля устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин. Еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению следственного комитета России, в качестве одной из версий совершения преступления рассматривается теракт.

Проститься пришли тысячи

Панихиды по погибшим проходили в храме Георгия Победоносца, рядом с которым произошла трагедия, и в понедельник, и во вторник.

Сегодня с погибшими женщинами пришли проститься военные, школьники, общественные деятели, представители исполнительной власти Дагестана, руководство Кизляра во главе с мэром Александром Шуваловым, а также родственники и близкие жертв трагедии и простые горожане. Многие из них пришли с цветами. Участие в церемонии также приняли казаки Ставрополья и представители соседних с Дагестаном регионов.

"Около пяти тысяч человек пришли на панихиду, чтобы проститься с жертвами трагедии", — отметил представитель городской мэрии.

"Трудно подобрать слова утешения, но могу сегодня уверенно сказать, что никто и никогда не сможет разрушить наш многонациональный мир. Также никто, в том числе и те, кто стоят за организацией этого кровавого акта, не сможет уйти от ответственности", — заявил на траурном митинге врио заместителя председателя правительства Дагестана Гасан Идрисов.

Веру Моргунову, Людмилу Щербакову (Леуткину), Ирину Мелькомову, Веру Блинникову и Надежду Терлиян похоронили у стен храма, прихожанками которого они были.

"Вера Моргунова являлась уважаемым человеком в городе, была председателем совета ветеранов и инвалидов Кизлярского района. Она помогала горожанам во время нападения боевиков Салмана Радуева 9 января 1996 году. Другая погибшая женщина, Людмила Щербакова, являлась заслуженным врачом Дагестана, работала в районной поликлинике", — сказали в городской администрации.

Спасла других

Как рассказал настоятель храма Георгия Победоносца иерей Павел Каликин, Ирина Мелькомова отвлекла внимание нападавшего на себя, чем спасла жизни других людей.

Соболезнует вся страна

"У нас рука не поднимается убрать со скамьи пакеты погибшей прихожанки Ирины Мелькомовой. Благодаря ей те, кто был на площадке, успели укрыться в храме. Она кинулась на вооруженного преступника и пакетами пыталась отбить у него ружье. Она отвлекла на себя убийцу, чем спасла жизни многих прихожан", — заявил настоятель РИА Новости.

Письма, телеграммы, звонки с соболезнованиями поступают в Кизляр со всех уголков страны. Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших высказали главы российских регионов, главы городов-побратимов Кизляра, депутаты Госдумы, дагестанского парламента, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций, рядовые россияне.