В Свердловской области потушили пожар на пилораме

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме. 20 февраля 2018

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме. 20 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Спасатели потушили пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров на пилораме в Свердловской области, предварительной причиной случившегося названо нарушение технологического процесса при сушке досок, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне города Верхняя Салда Свердловской области на пилораме произошел пожар площадью около 1 тысячи квадратных метров.

"В 16.03 (местное время) огонь на пилораме потушен. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Как установили пожарные дознаватели, пожар произошел в сушильной камере, откуда с учетом большой горючей загрузки огонь быстро распространился по всему помещению пилорамы. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной версией случившегося эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при сушке досок. Пострадавших в результате пожара нет.