Для обвиняемого в избиении полицейского в Москве требуют три года колонии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Гособвинение просит признать виновным и назначить наказание в виде трех лет колонии общего режима для жителя Подмосковья Дмитрия Борисова, обвиняемого в избиении полицейского на несанкционированной массовой акции 26 марта 2017 года в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

"Прокурор попросил для Борисова наказание в виде трех лет колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ходе акции Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции. Свою вину он отрицает.

Акции протеста прошли 26 марта 2017 года в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находились порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных было отпущено из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. В настоящее время за участие в беспорядках уже осуждены шесть обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил два с половиной года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, признавший вину Александр Шпаков получил 1,5 года колонии, Андрей Косых — три года и восемь месяцев, Алексей Политиков — два года, Дмитрий Крепкин — полтора.