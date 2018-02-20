Участнику убийства Немцова попросили добавить два месяца тюремного срока

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Прокурор во вторник попросил Басманный суд Москвы за оскорбление следователя добавить два месяца тюремного заключения Темирлану Эскерханову, уже осужденному на 14 лет за убийство политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению прокурора, вина Эскерханова полностью доказана и "подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами", несмотря на то, что сам подсудимый не считает, что нарушил Уголовный кодекс.

"Слова, которые произнес Эскерханов, публично унизили честь и достоинство, он проявил неуважение к суду, чем подорвал авторитет к правосудию", — сказал обвинитель.

Прокурор попросил для Эскерханова 480 часов обязательных работ, однако с учетом вынесенного приговора по делу об убийстве Немцове, они "конвертировались" в два месяца заключения.

В ходе допроса подсудимый пояснил, что не хотел унизить следователя, а "просто был расстроен" и уже извинился перед ним. Приговор, по мнению Эскерханова, очень его расстроил: 14 лет колонии Эскерханову ему дали "ни за что", считает он.

Согласно обвинительному заключению, "Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя". Инцидент произошел, когда следователь пришел на одно из заседаний по делу об убийстве Немцова. Сам следователь сообщил, что оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму".

Уголовное дело возбуждено по статье "Неуважение к суду", которая предусматривает такие виды наказания, как штраф, исправительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

Прошлым летом суд приговорил пять участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.