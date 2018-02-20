Жительница Челябинска, которую подменили в роддоме, потребовала компенсацию

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Жительница Челябинска Екатерина Туганова, которую более 30 лет назад перепутали в местном роддоме и отдали не родной матери, подала в суд, сообщила РИА Новости консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Она требует компенсацию в размере десяти миллионов рублей от областного перинатального центра.

Туганова заявила, что, узнав правду, испытала стресс и впала в депрессию.

"Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 22 февраля на 10:00 (08:00 мск)", — сказала Прохорова.

В прошлом году Екатерина Туганова, которую как родную дочь воспитывала Зоя Туганова, написала на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что настоящую дочь Зои зовут Люция, она выросла в Башкирии у ее биологических родителей. По словам Екатерины, девочка попала в "сельскую семью с хорошим достатком", но затем начались проблемы.

Появление ребенка славянской внешности у башкирских родителей породило много сплетен в поселке. В итоге биологический отец Екатерины попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".

Ранее в суд обращалась Зоя Туганова. Она также требовала взыскать десять миллионов рублей с областного перинатального центра и минздрава области. Центральный районный суд Челябинска постановил выплатить ей компенсацию в размере одного миллиона рублей. Позже женщина подала апелляционную жалобу, но Челябинский облсуд оставил решение районного суда в силе.