МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент получения посадочных талонов помощником главы Якутии Евгением Шигаповым.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН-ТВ, видно, как Шигапов вместе с другими пассажирами получает талоны перед посадкой на рейс "Аэрофлота".

Ранее сообщалось об инциденте на рейсе Москва — Якутск с участием главы Якутии Егора Борисова и его помощника Евгения Шигапова. По решению командира экипажа Шигапова сняли с рейса из-за "агрессивного поведения".

По словам Борисова, сотрудники авиакомпании забыли передать ему и его жене посадочные талоны. Позднее их принесли, но этой заминки, как заявил глава республики, "хватило, чтобы создать напряженность" и снять помощника с рейса. Представители авиаперевозчика утверждали, что Борисовы и Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны и оскорбляли персонал.